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Сегодня, 13:25

Хабиб Нурмагомедов: «Гол Хорватии был чистым, но Португалия заслужила пройти в 1/8 финала ЧМ-2026»

Руслан Минаев

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Португалии над сборной Хорватии (2:1) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

На 90+13-й минуте хорватский защитник Йошко Гвардиол отправил мяч в сетку ворот португальцев, но главный судья после вмешательства ВАР отменил взятие ворот, так как делавший передачу Марко Пашалич оказался в офсайде.

«Португалия проходит дальше, не без труда, с хорватами никому не бывает легко. Был ли офсайд? По моему мнению, не был, это был чистый гол хорватов (могу ошибаться), но это мое личное мнение. Но Португалия точно не играла хуже хорватов и заслужила пройти дальше.

А дальше нас ждет пока что лучшее противостояние турнира, Испания против Португалии на вылет», — написал Нурмагомедов в Telegram-канале.

Игроки сборной Хорватии недовольны отменой гола Йошко Гвардиола.Новая сумасшедшая развязка на чемпионате мира. Почему отменили гол Хорватии в концовке матча с Португалией?

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Португалия встретится с Испанией, которая в четверг, 2 июля, разгромила Австрию (3:0).

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