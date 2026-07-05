Губерниев назвал «позорной войнушкой» игру Парагвая в матче 1/8 ЧМ-2026 против Франции

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о победе сборной Франции над Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Франция играла в футбол, а Парагвай подумал, что началась война. Я однозначно здесь за французов. То, что делали парагвайцы — это грязь, не спорт и не футбол. Можно сколько угодно рассуждать о том, как еще могла играть команда, уступающая в классе. Но самоотверженность и самоотдача отличаются от жестокости, грубости и хамства. Поэтому здесь победил футбол, а «войнушка» Парагвая оказалась позорной», — сказал Губерниев «СЭ».

Сборная Франции вышла в 1/4 финала, где сыграет о сборной Марокко. Этот матч состоится 9 июля.