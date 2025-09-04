Грузия и Турция сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября

Сборные Грузии и Турции играют в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 4 сентября. Матч в Тбилиси (Грузия) на «Динамо-арене» имени Бориса Пайчадзе начинается в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

04 сентября 2025, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

Ключевые события игры Грузия — Турция можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Грузия и Турция играют в группе Е европейского отбора ЧМ-2026 с Испанией и Болгарией.