Грузия — Турция: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Грузия и Турция сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 4 сентября
Сборные Грузии и Турции играют в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 4 сентября. Матч в Тбилиси (Грузия) на «Динамо-арене» имени Бориса Пайчадзе начинается в 19.00 по московскому времени.
Ключевые события игры Грузия — Турция можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.
Грузия и Турция играют в группе Е европейского отбора ЧМ-2026 с Испанией и Болгарией.
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