Сборные Грузии и Болгарии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Национальные команды Грузии и Болгарии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра состоится на «Борис Пайчадзе Динамо Арене» в Тбилиси, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Грузия — Болгария можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

07 сентября 2025, 16:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе Е европейской квалификации ЧМ. В первом матче Грузия проиграла Турции со счетом 2:3, а Болгария уступила Испании со счетом 0:3.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике.