Нойер — о матче Германии с Кюрасао на ЧМ-2026: «На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать»

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер поделился впечатлениями от победы над сборной Кюрасао в 1-м туре группы Е чемпионата мира-2026.

Матч прошел 14 июня на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершился со счетом 7:1 в пользу немцев. Германия установила рекорд по количеству голов в финальных стадиях турнира (239).

«Я так долго ждал этого дня и был полон решимости выйти на поле. На крупных турнирах всегда крайне важно удачно стартовать. Мы провели хороший матч и забили много голов. Вышедшие на замену футболисты привнесли в игру отличную энергию. Мы ни на минуту не прекращали искать возможность забить следующий гол», — приводит Bayern&Germany слова Нойера.

Также 40-летний вратарь прокомментировал гол сборной Кюрасао.

«Я собирался отбить этот удар, но мяч изменил направление после рикошета, а расстояние было слишком маленьким, чтобы успеть среагировать. Это был просто несчастный случай», — добавил он.

20 июня Германия сыграет на чемпионате мира против Кот-д'Ивуара, а 25 июня встретится с Эквадором. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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