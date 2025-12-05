Главы США, Канады и Мексики вытащили шары с названиями своих стран на жеребьевке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо и премьер-министр Канады Марк Карни приняли участие в жеребьевке чемпионата мира-2026.

Под руководством главы ФИФА Джанни Инфантино все трое вытащили шары с названиями своих стран. Мексика попала в группу A, Канада — в группу B, а США — в группу D.

Жеребьевка чемпионата мира-2026 проходит 5 декабря в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне. «СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

США, Канада и Мексика стали странами — хозяйками турнира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в нем примут участие 48 команд, которые поделены на 12 групп.