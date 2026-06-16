Бьелса: «Когда команда не может делать разницу, более слабый соперник осмеливается что-то предпринять»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничью с Саудовской Аравией (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Когда команда, которая должна делать разницу, не может этого сделать — с точки зрения создания опасности или контроля мяча, тогда более слабая команда действительно осмеливается что-то предпринять», — цитирует аргентинского специалиста AP.

Уругвай с 1 очком занимает первое место в таблице группы H ЧМ-2026. 22 июня он сыграет с Кабо-Верде.

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