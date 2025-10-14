Тренер сборной Северной Ирландии О'Нил — после гола от Германии: «Нам следовало лучше защищаться»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал поражение от Германии (0:1) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«В первом тайме нам немного не хватало уверенности с мячом, но мы были в игре и не упустили много моментов. Гол был неожиданным. Нам следовало лучше защищаться. Во втором тайме мы были хороши. Это игра, в которой мы должны были идти вперед. В концовке была небольшая усталость, но мы не могли требовать большего, и просто обидно проигрывать матч», — цитирует О'Нила BBC.

Сборная Северной Ирландии, набрав в 4 матчах 6 очков, занимает третье место в таблице группы A отборочного турнира ЧМ-2026. 14 ноября она сыграет на выезде со Словакией.