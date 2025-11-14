Футбол
Чемпионат мира
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 12:07

Мартинес — об удалении Роналду: «Наказание показалось мне чрезмерным, поскольку он действовал в интересах команды»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес выступил в защиту нападающего Криштиану Роналду, который получил прямую красную карточку в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Ирландией (0:2).

«Красная карточка для капитана, который ни разу не удалялся в 226 матчах — я думаю, это уже заслуживает уважения — и сегодня наказание показалось мне чрезмерным, поскольку он действовал в интересах команды. В течение 58-60 минут в штрафной площадке его хватали, тянули, толкали, и когда он попытался освободиться от опеки защитника...

Думаю, действие выглядит хуже, чем было на самом деле. Это не был удар локтем — скорее, движение всем телом, но с позиции камеры это выглядит как локоть. Мы принимаем решение судьи.

Единственное, что оставляет неприятный осадок — вчера на пресс-конференции тренер соперников говорил о возможном влиянии на судей, а сегодня крупный центральный защитник так театрально падает после разворота Криштиану», — цитирует испанского тренера ESPN.

Криштиану Роналду.Роналду получил прямую красную карточку против Ирландии. Теперь рискует пропустить старт ЧМ

Португалия с 10 очками лидирует в группе F отборочного турнира ЧМ-2026.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
Читайте также
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тухель: «Крупные футбольные нации воспринимают участие в больших турнирах как должное»

Хадльгримссон — о красной карточке Роналду: «Это был всего лишь момент небольшой глупости с его стороны»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости