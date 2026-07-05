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Сегодня, 07:57

Сольбаккен: «Норвегия в первую очередь должна остановить Бразилию как команду»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от матча со сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Для меня большая честь встретиться с Карло Анчелотти. Возможно, он величайший с пятью победами в Лиге чемпионов и титулами в разных странах.

То, как он относится к соперникам, как он ведет себя в футболе, — это пример для подражания. Для вида спорта также здорово, что он пришел на международную работу с величайшей национальной командой в мировом футболе.

Для нас это большая честь, но завтра мы должны победить его и обыграть Бразилию, чтобы остаться в турнире.

Мы можем обыграть Бразилию, если выложимся на 100 процентов, иначе у нас нет шансов. Бразилия по-прежнему фаворит, но я не думаю, что они такие же большие фавориты, как в прошлые годы.

Но да, было бы сюрпризом, если бы Норвегия выиграла. Команда показывает хорошие результаты, и наш стиль игры помогает, но трудно оценить наши шансы в процентах.

У Бразилии много хороших игроков, нам нужно остановить этих отдельных игроков, но в первую очередь мы должны остановить Бразилию как команду», — сказал тренер на пресс-конференции.

Матч Бразилия — Норвегия пройдет 5 июля.

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Столе Сольбаккен
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