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Сегодня, 07:38

Агирре не считает расположение стадиона «Ацтека» преимуществом в игре со сборной Англии

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Английские игроки исторически довольно проворны и быстры. У них есть ведущие футболисты, которые выступают как в Англии, так и за рубежом, так что они мощны физически. У них отличные игроки.

Я помню, что со времен Саутгейта их стиль изменился. Тухель продолжил это с собственными нюансами и идеями, и они играют по-разному. Раньше они были очень быстры и создавали проблемы с помощью длинных поперечных передач, забросов и быстрых переходов. Да, они делают это и сейчас, но если это не работает, они переходят на другую тактику.

Что касается высоты, на которой расположен стадион «Ацтека»? Я не зацикливаюсь на этом, на поле 11 против 11, судья там, так что я не думаю о таких вещах. Мы будем пытаться забить в ворота друг друга.

Гарри Кейн — мировая звезда. Голы, которые он забил за сборную и за «Баварию», делают его лучшим игроком в мире. Он высокий, хорошо играет в защите и является капитаном. Конечно, мы попытаемся нейтрализовать его с помощью наших опорных полузащитников и постараемся создать для него дискомфорт, чтобы он не мог набирать скорость», — сказал мексиканский специалист на пресс-конференции.

Матч Мексика — Англия пройдет в ночь на 6 июля по московскому времени.

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Хавьер Агирре
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