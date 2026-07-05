Де ла Фуэнте заявил, что у сборной Испании лучшая полузащита в мире

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сравнил нынешнюю национальную команду с составом 2010 года.

Ранее Испания вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 и сыграет с Португалией. Матч пройдет 6 июля в 22.00 по московскому времени.

«На мой взгляд, и я говорю это с величайшим уважением ко всем, у нас лучшая полузащита в мире. У нас по два игрока на позицию, и это лучшие футболисты. Могу перечислить: Родри, Субименди, Фабиан Руис, Педри, Ольмо, Мерино, Баэна, Гави, Фермин Лопес, которого здесь нет... Наверняка кого-то упустил — и они разозлятся! Та полузащита в 2010-м тоже была выдающейся. Футбол меняется, но я бы поставил нас почти на один уровень», — приводит Mundo Deportivo слова тренера.

В 2010 году испанцы стали чемпионами мира. В финале Испания обыграла Нидерланды со счетом 1:0.