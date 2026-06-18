Тренер сборной Хорватии Далич: «Мы провели очень плохой второй тайм в матче со сборной Англии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от сборной Англии (2:4) в 1-м туре групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Мы провели очень плохой второй тайм. В первом тайме мы пропустили два гола со стандартных положений, первый — с пенальти. Мы сделали кое-что не так. Третий гол мы пропустили после длинной передачи и увидели, как трудно было вернуться в игру. Мы плохо среагировали и плохо перестроились», — цитирует специалиста HRT.

Хорватия (0 очков) занимает четвертое место в таблице группы L чемпионата мира. 24 июня она сыграет с Панамой.