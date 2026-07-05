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Сегодня, 03:25

Дешам — о победе над Парагваем: «Это было непросто»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Парагваем (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Это было непросто. Если бы мы реализовали один из наших моментов в конце игры, финиш был бы гораздо более комфортным. Парагвай использует все возможные уловки. Это не обязательно тот футбол, который людям нравится смотреть, но мы сохраняли концентрацию, а это нелегко сделать. Они физически сильная команда и очень хорошо защищаются.

Это еще один важный шаг вперед. Всегда трудно играть против южноамериканских команд, но я очень рад, что игроки справились с задачей. Мы вышли в четвертьфинал, и мы должны наслаждаться этим», — цитирует тренера сайт Международной федерации футбола.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сыграет с Марокко.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Хуан Касерес в&nbsp;матче 1/8 финала ЧМ-2026 Парагвай&nbsp;&mdash; Франция 5&nbsp;июня.Как же Франция намучилась с Парагваем! Это был ее самый сложный матч на ЧМ

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