Главный тренер сборной Болгарии Илиев ушел в отставку

Илиян Илиев покинул пост главного тренера сборной Болгарии, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза (БФС).

7 сентября Болгария проиграла Грузии со счетом 0:3 в матче квалификации чемпионата мира-2026. В группе E национальная команда занимает последнее место — 0 очков.

В БФС добавили, что в ближайшее время объявят нового главного тренера. Илиев возглавлял сборную с ноября 2023 года.

В октябре Болгария встретится с Турцией и Испанией в квалификации ЧМ-2026, в ноябре — с Турцией и Грузией.