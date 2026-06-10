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Сегодня, 18:25

Талалаев об игровых трендах ЧМ-2026: «Появляется все больше универсальных команд»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса» перед стартом чемпионата мира-2026 рассказал об игровых трендах турнира и разобрал уязвимости Испании и Франции.

«Пока прослеживается вот какая тенденция: появляется все больше универсальных команд, которые начинают встречать соперника далеко от своих ворот. Таким образом, атакуя, они уже защищаются. И наоборот, защищаясь — атакуют», — отметил тренер.

Талалаев также разобрал уязвимости Испании и Франции.

«Действующие чемпионы Европы, на мой взгляд, немножко легковесны и уязвимы при стандартных положениях, потому что в составе мало высокорослых игроков. А у Франции при всей надежности обороны и целой россыпи звездных полузащитников бросается в глаза зависимость от лидера нападения — Мбаппе. Когда он в порядке, сдержать его очень тяжело. Но если форвард не в оптимальных кондициях, часто теряет мячи, соперники могут этим воспользоваться и наказать», — заявил тренер.

Андрей Талалаев поделился ожиданиями от&nbsp;чемпионата мира-2026.«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева

ЧМ-2026 станет первым в истории, который пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Соревнования запланированы с 11 июня по 19 июля. В турнире выступят 48 сборных.

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