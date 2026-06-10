Талалаев — о Месси и Аргентине: «В них верится больше, чем в Португалию»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в авторской колонке для «Спорт-Экспресса» сравнил перспективы сборных Аргентины, Португалии и Бразилии на ЧМ-2026.

«Интересно посмотреть на КПД Месси, которому в разгар турнира исполнится 39. Но в Аргентину верится больше, чем в Португалию. Потому что у Лионеля Скалони лучше отстроена командная игра», — подчеркнул Талалаев.

Тренер также высоко оценил шансы Бразилии.

«Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и Бразилию, которая на таких турнирах никогда не опускается ниже определенной планки. Вдобавок там тренер классный — Карло Анчелотти. Он великолепный психолог, хорошо чувствует своих игроков. Уверен, бразильцы будут постепенно разгоняться и выйдут на пик формы уже в плей-офф», — подчеркнул Талалаев.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля на территории трех стран: США, Канады и Мексики. В турнире примут участие 48 сборных — рекордное число в истории чемпионатов мира. Команды будут распределены по 12 группам, а общее количество матчей превысит сотню.

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