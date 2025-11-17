Инфантино назвал выход сборной Норвегии на чемпионат мира гордостью страны

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал выход сборной Норвегии на чемпионат мира 2026 года гордостью для страны.

«После многих лет упорного труда и самоотверженности вы вернулись на сцену чемпионата мира, — цитирует Инфантино телеканал TV 2. — Ваши игроки и болельщики привнесут энергию, гордость и новое поколение скандинавских талантов в Северную Америку в 2026 году. Это момент гордости для норвежского футбола, наслаждайтесь им и будьте готовы оставить свой след в истории. Мы с нетерпением ждем, когда норвежский флаг будет развеваться на турнире».

16 ноября сборная Норвегии победила команду Италии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:4) и впервые с 1998 года примет участие в мировом первенстве.