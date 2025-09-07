Германия и Северная Ирландия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Германии и Северной Ирландии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры Германия — Северная Ирландия можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

07 сентября 2025, 21:45. Рейн Энерги (Кельн)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Команды выступают в группе А отборочного турнира. В первом матче Германия проиграла Словакии со счетом 0:2, а Северная Ирландия обыграла Люксембург (3:1).