Германия — Северная Ирландия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Германия и Северная Ирландия встретятся в матче отбора чемпионата мира
Сборные Германии и Северной Ирландии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры Германия — Северная Ирландия можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также проведет перекличку вечерних матчей отбора ЧМ-2026 в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).
Команды выступают в группе А отборочного турнира. В первом матче Германия проиграла Словакии со счетом 0:2, а Северная Ирландия обыграла Люксембург (3:1).
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