Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

7 сентября 2025, 23:43

Германия обыграла Северную Ирландию в отборе чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Reuters

Сборная Германии дома победила Северную Ирландию в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 3:1.

Победу немцам принесли голы Сержа Гнабри (7-я минута), Надима Амири (69-я) и Флориана Вирца (72-я). У гостей на 34-й минуте отличился Исаак Прайс.

Германия (3 очка) занимает третье место в группе A. Северная Ирландия (3) идет на второй строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
07 сентября 2025, 21:45. Рейн Энерги (Кельн)
Германия
3:1
Северная Ирландия

В другом матче группы A Словакия на выезде переиграла Люксембург — 1:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.
07 сентября 2025, 21:45. Стад де Люксембург (Люксембург)
Люксембург
0:1
Словакия

В игре группы G Польша на своем поле одержала победу над Финляндией — 3:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
07 сентября 2025, 21:45. Шленски (Хожув)
Польша
3:1
Финляндия
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Люксембурга по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Финляндии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хет-трик Мерино и дубль Педри принесли Испании разгромную победу над Турцией

Нагельсманн — о победе над Северной Ирландией: «Очень неудобный соперник»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости