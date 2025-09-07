Германия обыграла Северную Ирландию в отборе чемпионата мира

Сборная Германии дома победила Северную Ирландию в матче квалификации чемпионата мира-2026 — 3:1.

Победу немцам принесли голы Сержа Гнабри (7-я минута), Надима Амири (69-я) и Флориана Вирца (72-я). У гостей на 34-й минуте отличился Исаак Прайс.

Германия (3 очка) занимает третье место в группе A. Северная Ирландия (3) идет на второй строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

07 сентября 2025, 21:45. Рейн Энерги (Кельн)

В другом матче группы A Словакия на выезде переиграла Люксембург — 1:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

07 сентября 2025, 21:45. Стад де Люксембург (Люксембург)

В игре группы G Польша на своем поле одержала победу над Финляндией — 3:1.