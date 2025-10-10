Германия в большинстве разгромила Люксембург
Сборная Германии дома разгромила Люксембург в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 4:0.
Дубль оформил Йозуа Киммих, по голу забили Давид Раум и Серж Гнабри. Хозяева с 20-й минуты играли в большинстве.
В параллельном матче Северная Ирландия дома победила Словакию — 2:0.
В группе A Германия набрала 6 очков и лидирует по дополнительным показателям, далее идут Северная Ирландия (6) и Словакия (6). Люксембург (0) занимает последнее место.
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