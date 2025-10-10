Германия в большинстве разгромила Люксембург

Сборная Германии дома разгромила Люксембург в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 4:0.

Дубль оформил Йозуа Киммих, по голу забили Давид Раум и Серж Гнабри. Хозяева с 20-й минуты играли в большинстве.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

10 октября 2025, 21:45. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)

В параллельном матче Северная Ирландия дома победила Словакию — 2:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

10 октября 2025, 21:45. Уиндзор Парк (Белфаст)