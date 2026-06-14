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14 июня, 17:10

Яковлев считает, что Германия обыграет Кюрасао на ЧМ-2026: «Должны уверенно побеждать»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Павел Яковлев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Германия — Кюрасао на чемпионате мира-2026.

«Не знаю, станет ли сборная Кюрасао сюрпризом на этом чемпионате, но интересно будет за ней смотреть. Также буду поддерживать их из-за Дика Адвоката. Отдельно наблюдаю за теми тренерами, которые были у нас. Но в этой игре Германия должна уверенно побеждать», — сказал Яковлев «СЭ».

Матч группы E пройдет 14 июня в Хьюстоне и начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Германия — Кюрасао.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире принимают участие 48 сборных.

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