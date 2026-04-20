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20 апреля, 15:33

Митрофанов — об участии России вместо Ирана в ЧМ-2026: «Юридически ФИФА может принять любое решение»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, возможно ли участие сборной России на чемпионате мира-2026 в случае отказа Ирана.

«Юридически ФИФА может принять абсолютно любое решение. В регламенте сказано, что в случае отказа одной из сборных — на усмотрение ФИФА, жесткого регламента нет. Если бы ФИФА рассматривала такую ситуацию, она бы, наверное, в первую очередь обратила внимание на то, из какой конфедерации отказалась сборная, и рассуждала чисто по спортивному принципу: кто из этой конфедерации имеет право попасть на чемпионат мира», — цитирует Митрофанова «Советский спорт».

Ранее сообшалось, что в Иране рассматривают возможность отказа от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем. Иранская сборная по итогам жеребьевки попал в группу G и должна сыграть с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом.

Юрист Юрий Зайцев рассказал, кто может заменить сборную Ирана на&nbsp;ЧМ-2026.Иран на ЧМ-2026 может заменить ОАЭ, но точно не Италия

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Источник: Советский спорт
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