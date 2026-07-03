Некрасов — о ЧМ-2026: «Впечатлила Франция. Олисе — жемчужина»

Гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал «СЭ», за кем следит на чемпионате мира-2026.

— Конечно, удается следить за чемпионатом мира. Тоже, естественно, засыпаю из-за того, что матчи поздние. Но самое интересное удается посмотреть.

Недавно впечатлила Франция. Это было что-то действительно невообразимое. К ним добавился Олисе — жемчужина, которая раскрывает реально всех. Казалось бы, куда дальше уже раскрывать того же Мбаппе. Но он добавляет ярких красок. А так слежу за Аргентиной и Испанией.

— За кого болеете?

— Сложно сказать. Наверное, ни за кого. Наслаждаюсь футболом высшего класса.

— Не задумывались о поездке в США на ЧМ-2026?

— Я думал об этом, но очень сложная логистика. Поэтому ограничились просмотром по телевизору.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 стран.