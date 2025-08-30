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30 августа 2025, 06:58

Гави может пропустить сентябрьские матчи сборной Испании из-за травмы

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Барселоны» Гави может быть в целях предосторожности исключен из состава сборной Испании на отборочные матчи чемпионата мира-2026 в сентябре.

На радио Catalunya Radio сообщили, что 21-летний испанец досрочно завершил пятничную тренировку каталонцев из-за дискомфорта в колене. По информации источника, игрок пройдет ряд медицинских обследований для более точной оценки состояния.

Гави долгое время не выходил на поле из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена. Существует риск рецидива.

Тренерский штаб сборной Испании следит за ситуацией, так как игрок был вызван на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в сентябре.

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