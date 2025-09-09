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9 сентября 2025, 00:15

Гаттузо — о 5:4 с Израилем: «Италия была не в лучшей форме»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча квалификационного турнира ЧМ-2026 против Израиля (5:4).

«Они нас немного удивили, но когда мы вышли вперед, то создали им массу проблем с нашими двумя нападающими. Мы были не в лучшей форме, такое случается, когда играешь второй матч подряд. Мы пропустили слишком много голов, нам нужно совершенствоваться и играть как единое целое. Это и моя вина, но мы завоевываем победу», — приводит слова Гуттузо журналист Джанлука Ди Марцио.

Италия (9 очков) одержала победу во втором матче кряду под руководством Гаттузо и занимает второе место в группе I, уступая Норвегии (12). Израиль (9) идет третьим.

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