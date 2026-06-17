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17 июня, 12:21

Галактионов — об удалении Монтеса на ЧМ: «Фол был, но красная ли — дискуссионно»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру защитника сборной Мексики Сезара Монтеса на чемпионате мира-2026.

«Смотрим в нормальном режиме, стараюсь следить. Поздние матчи удается смотреть в записи. Видел матч Мексики, где принял участие Монтес. Мне кажется, Сезар провел качественную игру. Удаление немного расстроило, пропустит игру крупнейшего турнира. Надо признать, что фол был. Но желтая или красная — дискуссионный вопрос», — сказал Галактионов «СЭ».

В матче открытия ЧМ-2026 Мексика обыграла ЮАР (2:0). Во 2-м туре мексиканцы без Монтеса 19 июня сыграют с Кореей.

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