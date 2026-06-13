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13 июня, 21:00

Гаити — Шотландия: прямая трансляция матча чемпионата мира по футболу

Гаити и Шотландия сыграют на чемпионате мира по футболу 14 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ангус Ганн, вратарь сборной Шотландии.
Фото Getty Images

Сборные Гаити и Шотландии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 13 на 14 июня. Игра состоится на стадионе «Жиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.
14 июня, 04:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Гаити
0:1
Шотландия

Следить за ключевыми событиями встречи Гаити — Шотландия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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