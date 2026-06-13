Гаити и Шотландия сыграют на чемпионате мира по футболу 14 июня

Сборные Гаити и Шотландии сыграют в матче группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь с 13 на 14 июня. Игра состоится на стадионе «Жиллетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.

14 июня, 04:00. Gillette Stadium (Фоксборо)

Следить за ключевыми событиями встречи Гаити — Шотландия можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

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