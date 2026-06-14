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Гаити — Шотландия: смотреть прямую трансляцию ЧМ по футболу

Гаити и Шотландия сыграют на чемпионате мира по футболу 14 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная Шотландии.
Фото Getty Images

Сборные Гаити и Шотландии сыграют в матче группы C чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 14 июня. Игра состоится на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени. Матч Гаити — Шотландия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа C.
14 июня, 04:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Гаити
0:1
Шотландия

Для сборной Гаити это первое выступление на чемпионате мира с 1974 года. Шотландия вернулась на мундиаль впервые с 1998-го. В группе C соперниками этих команд также стали сборные Бразилии и Марокко.

ЧМ-2026 пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE

За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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Сборная Гаити по футболу
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Чемпионат мира по футболу 2026

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