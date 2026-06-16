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16 июня, 20:43

Франция — Сенегал: Мбаппе, Дембеле, Олисе, Мане и Джексон выйдут в старте

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Сборные Франции и Сенегала объявили стартовые составы перед матчем группового турнира ЧМ-2026. Игра начнется в 22.00 мск.

Франция: Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Олисе, Дембеле, Дуэ, Мбаппе.

Запасные: Самба, Риссер, Л. Эрнандес, Шерки, Тюрам, Матета, Лакруа, Коне, Конате, Канте, Заир-Эмери, Динь, Густо, Барколя, Аклиуш.

Сенегал: Менди, Диатта, Кулибали, Ниахате, Диуф, П. Гуйе, И. Гуйе, Камара, Сарр, Мане, Джексон.

Запасные: Диав, Диуф, Диао, Сапоко Ндиайе, Диарра, Дьенг, Мбайе, Менли, И. Ндиайе, Ш. Ндиайе, М. Сарр, П. Сарр, Сек, Сисс, Якобс.

Чемпионат мира. Группа I.
16 июня, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Франция
3:1
Сенегал
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