Сборные Франции и Исландии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Франции и Исландии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира во вторник, 9 сентября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры Франция — Исландия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

09 сентября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис. Платформа также проведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Команды выступают в группе D отбора чемпионата мира и провели первые матчи в пятницу, 5 сентября. Франция победила Украину со счетом 2:0, а Исландия разгромила Азербайджан — 5:0.