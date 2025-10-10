Франция — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн
Сборные Франции и Азербайджана проведут матч в отборе ЧМ-2026
Сборные Франции и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Результат и ключевые события игры Франция — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на платформу. Сервис также ведет перекличку матчей, которая начнется в 20.55 мск.
Франции и Азербайджан в отборочном турнире ЧМ-2026 выступают в группе D с Исландией и Украиной. Французы набрали 6 очков в 2 матчах, азербайджанцы — 1 очко.
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