Франция — Азербайджан: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Франции и Азербайджана проведут матч в отборе ЧМ-2026

Сборные Франции и Азербайджана встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 10 октября. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Результат и ключевые события игры Франция — Азербайджан можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

10 октября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на платформу. Сервис также ведет перекличку матчей, которая начнется в 20.55 мск.

Франции и Азербайджан в отборочном турнире ЧМ-2026 выступают в группе D с Исландией и Украиной. Французы набрали 6 очков в 2 матчах, азербайджанцы — 1 очко.