Франция обыграла Азербайджан, Украина победила Исландию в отборе чемпионата мира
Сборная Франции дома разгромила Азербайджан в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 3:0.
Голы забили Килиан Мбаппе, Адриен Рабьо и Флориан Товен, который в концовке матча заменил травмированного форварда «Реала».
В параллельном матче Украина на выезде победила Исландию со счетом 5:3. Хозяева отыгрались со счета 1:3, но пропустили дважды в концовке матча.
В группе D лидирует Франция (9), далее идут Украина (4), Исландия (3) и Азербайджан (1).
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