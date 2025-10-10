Франция обыграла Азербайджан, Украина победила Исландию в отборе чемпионата мира

Сборная Франции дома разгромила Азербайджан в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2026 — 3:0.

Голы забили Килиан Мбаппе, Адриен Рабьо и Флориан Товен, который в концовке матча заменил травмированного форварда «Реала».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

10 октября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)

В параллельном матче Украина на выезде победила Исландию со счетом 5:3. Хозяева отыгрались со счета 1:3, но пропустили дважды в концовке матча.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

10 октября 2025, 21:45. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)