Финляндия и Нидерланды встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Финляндии и Нидерландов встречаются в отборочном турнире чемпионата мира в субботу, 7 июня. Матч на Олимпийском стадионе в Хельсинки начинается в 21.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры Финляндия — Нидерланды можно в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

07 июня 2025, 21:45. Олимпийский (Хельсинки)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку вечерних матчей ЧМ-2026 в формате мультикаста.

Сборная Финляндии набрала четыре очка в двух турах отборочного турнира. Нидерланды пока не провели ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций. Команды выступают в группе G с Польшей, Литвой и Мальтой.