ФИФА собирается сократить бюджет чемпионата мира-2026

Международная федерация футбола приняла решение сократить операционный бюджет чемпионата мира 2026 года более чем на 100 миллионов долларов, сообщает The Athletic.

По информации источника, в организации намерены перераспределить 90% доходов в пользу развития мирового футбола. Однако такие меры вызывают недоумение на фоне колоссальной нагрузки на американских налогоплательщиков и рекордных цен на билеты для болельщиков.

В ФИФА назвали сокращение бюджета обычной практикой.

«ФИФА регулярно анализирует эффективность бюджета, чтобы контролировать расходы и максимально увеличить инвестиции в развитие футбола по всему миру. Утверждения о том, что это связано с предстоящими президентскими выборами в ФИФА, являются абсолютно безосновательными», — заявили в организации.

Чемпионат мира-2026 пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

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