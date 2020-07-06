ФИФА отложит решение по выбору городов ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) отложит принятие решения по выбору городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2026 года, из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. США представит 17 городов-кандидатов для проведения матчей чемпионата мира, Канада и Мексика — по три. Решение должно было быть принято в марте, но из-за пандемии коронавируса семинар ФИФА был перенесен на 7 июля.

Теперь принятие решения вновь будет отсрочено на несколько недель.

ФИФА выберет 16 из 23 предложенных городов для проведения матчей, при этом должно сократиться только число американских городов.