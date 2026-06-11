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Сегодня, 01:28

ФИФА и ФИФПро перед ЧМ-2026 договорились о сотрудничестве

Евгений Козинов
Корреспондент

Международная федерация футбола (ФИФА) и международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (ФИФПро) в преддверии чемпионата мира-2026 договорились о сотрудничестве.

«Организации заключили меморандум о взаимопонимании, открывающий новую главу в сотрудничестве между двумя организациями и в управлении футболом в целом.

Соглашение, вступающее в силу немедленно и действующее до 31 декабря 2031 года, устанавливает современную систему управления, основанную на социальном диалоге, укрепляет представительство ФИФПро в структурах ФИФА и открывает путь для тесного сотрудничества по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в пресс-релизе.

ФИФПро признана глобальным представительным органом профессиональных футболистов, а также социальным партнером, представляющим интересы игроков как сотрудников.

«Этот меморандум о взаимопонимании знаменует собой новую эру в отношениях организаций. Мы совместно разработали устойчивый механизм, гарантирующий, что решения, непосредственно затрагивающие их интересы, будут основаны на коллективном процессе, подкрепленном социальным диалогом. В этом и заключается суть современного управления, и мы гордимся тем, что подаем пример», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике.

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