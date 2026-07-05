RMC Sport: Федерация футбола Франции собирается обжаловать желтую карточку Олисе в матче ЧМ-2026

Федерация футбола Франции (FFF) рассматривает возможность подачи протеста в ФИФА из-за желтой карточки нападающего Майкла Олисе, полученной в 1/8 финала чемпионата мира-2026 против сборной Парагвая, сообщает RMC Sport.

В ночь с субботы на воскресенье французы обыграли парагвайцев со счетом 1:0. На седьмой компенсированной ко второму тайму минуте 24-летний Олисе получил предупреждение за стычку с полузащитником Матиасом Галарсой.

Как отмечает источник, FFF считает, что предупреждение могло быть ошибочным. Обсуждение возможного протеста усилилось на фоне решения ФИФА приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогана перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Бельгии.

Если Олисе получит желтую карточку в четвертьфинальной игре, то пропустит возможный полуфинал из-за дисквалификации.

В 1/4 финала чемпионата мира Франция сыграет против Марокко 9 июля в Бостоне.