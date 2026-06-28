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Сегодня, 06:31

Каннаваро — о вылете Узбекистана с ЧМ-2026: «Горжусь игроками — они сделали все, что могли»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро подвел итоги матча против ДР Конго (1:3) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

— Мы потратили много энергии в первом тайме. До сегодняшнего дня наша физическая форма была хорошей, сегодня мы также хорошо выступили. Наш соперник также был хорошо подготовленной командой в этом отношении. Мы знали, что будет сложно, если мы не будем контролировать мяч перед игрой. Во втором тайме мы допустили ошибки и из-за этого пропустили голы.

Сегодня мы начали первый тайм намного лучше, у нас было много возможностей. Во втором тайма мы начали делать ошибки.

Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Я думаю, что это даст нам большую мотивацию в будущем.

Конечно, я много общался с игроками. Мы знали, что сыграем против сильных команд в группе. Но мы сожалеем об этом результате. Да, мы сделали ошибки, но я не совершенно не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими, — приводит слова Каннаваро Футбольная ассоциация Узбекистана.

Ранее Узбекистан потерпел поражения от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Команда не набрала ни одного очка, заняла последнее место в группе K и покинула чемпионат мира.

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