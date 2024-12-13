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Сегодня, 14:50

Англия сыграет с Сербией, Казахстан — с Бельгией в европейском отборе на чемпионат мира-2026

Определились составы групп в европейской квалификации чемпионата мира-2026
Руслан Минаев
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Кубок мира ФИФА.
Фото AFP

В Цюрихе прошла церемония жеребьевки европейского отборочного турнира на чемпионат мира-2026 года. По ее итогам стали известны составы 12 групп.

Группа A: победитель матча Германия/Италия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово

Группа C: проигравшая сборная в матче Португалия/Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия

Группа D: победитель матча Франция/Хорватия, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E: победитель матча Испания/Нидерланды, Турция, Грузия, Болгария

Группа F: победитель матча Португалия/Дания, Венгрия, Ирландия, Армения

Группа G: проигравшая сборная в матче Испания/Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино

Группа I: проигравшая сборная в матче Германия/Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра

Группа L: проигравшая сборная в матче Франция/Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

Первые встречи отбора ЧМ-2026 в Европе пройдут 21-22 и 24-25 марта. В них будут задействованы только те сборные, которые завершили борьбу в Лиге наций. В эти же даты пройдут матчи 1/4 финала, а также игры плей-офф между лигами A и B и лигами B и C Лиги наций.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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