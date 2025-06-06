Эстония и Израиль сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Эстонии и Израиля встречаются в третьем туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Игра в Таллине (Эстония) на стадионе «А. Ле Кок Арена» начинается в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

06 июня 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговую платформу. Сервис также проведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сборные Эстонии и Израиля выступают в группе I с Норвегией, Италией и Молдовой. Эстонцы набрали 3 очка и идут вторыми в группе, израильтяне в рамках отбора также набрали 3 очка и расположились на третьей строчке.

Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадает в стыковые матчи.