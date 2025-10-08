Эстония — Италия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Эстонии и Италии встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Эстонии и Италии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на «Ле Кок Арене» в Таллине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Эстония — Италия можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

11 октября 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Ресурс также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 21.00 мск.

Предыдущая встреча сборных завершилась победой итальянцев со счетом 5:0.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.