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8 октября 2025, 21:15

Эстония — Италия: дата и время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборные Эстонии и Италии встретятся в матче отбора чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Эстонии и Италии встретятся в матче отбора чемпионата мира в субботу, 11 октября. Игра пройдет на «Ле Кок Арене» в Таллине, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры Эстония — Италия можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
11 октября 2025, 21:45. А Ле Кок Арена (Таллин)
Эстония
1:3
Италия

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Ресурс также проведет перекличку матчей отборочного турнира, которая начнется в 21.00 мск.

Предыдущая встреча сборных завершилась победой итальянцев со счетом 5:0.

Финальный турнир чемпионата мира в 2026 году пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 сборных.

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