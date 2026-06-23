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Сегодня, 07:42

Холанн — о дубле в ворота Сенегала: «Чемпионат мира — это здорово!»

Евгений Козинов
Корреспондент
Эрлинг Холанн.
Фото Reuters

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Сенегалом (3:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это снова был особенный вечер. Еще один потрясающий матч, и я очень горжусь. Мне очень нравится, нравится играть за Норвегию с самого моего дебюта, и это видно. Чемпионат мира — это здорово!» — приводит официальный сайт ФИФА слова Холанна.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 03:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Норвегия
3:2
Сенегал
Эрлинг Холанн забивает гол.Холанн не отстает от Мбаппе, прибив Сенегал двумя голами. В пятницу — битва Эрлинга и Килиана!
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