Холанн — о дубле в ворота Сенегала: «Чемпионат мира — это здорово!»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн прокомментировал победу над Сенегалом (3:2) в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«Это снова был особенный вечер. Еще один потрясающий матч, и я очень горжусь. Мне очень нравится, нравится играть за Норвегию с самого моего дебюта, и это видно. Чемпионат мира — это здорово!» — приводит официальный сайт ФИФА слова Холанна.

Норвегия набрала 6 очков и занимает второе место в группе I. Норвежцы гарантировали себе выход в плей-офф. Сенегальцы с 0 очков занимают третью строчку.

В третьем туре Норвегия сыграет против Франции, а Сенегал встретится с Ираком. Оба матча пройдут 26 июня.