Эли Даса: «Футбол должен объединять, так что любая попытка отстранения является несправедливостью»
Защитник сборной Израиля Эли Даса выразил свою позицию касаемо отстранения национальных и клубов от международных турниров.
«Нельзя смешивать политику и спорт, просто нельзя. И совершенно неважно где эта попытка предпринимается. Футбол должен объединять, так что любая попытка отстранения и бойкота является неправильным ходом и несправедливостью», — сказал Даса на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2026 против сборной Норвегии.
2 октября на заседании совета ФИФА не обсуждали возможное отстранение израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.
Российские команды не участвуют в официальных турнирах ФИФА с февраля 2022 года.
11 октября сборная Израиля сыграет с Норвегией в Осло.
Эли Швидлер
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