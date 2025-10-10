Эли Даса: «Футбол должен объединять, так что любая попытка отстранения является несправедливостью»

Защитник сборной Израиля Эли Даса выразил свою позицию касаемо отстранения национальных и клубов от международных турниров.

«Нельзя смешивать политику и спорт, просто нельзя. И совершенно неважно где эта попытка предпринимается. Футбол должен объединять, так что любая попытка отстранения и бойкота является неправильным ходом и несправедливостью», — сказал Даса на пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2026 против сборной Норвегии.

2 октября на заседании совета ФИФА не обсуждали возможное отстранение израильских сборных и клубов от участия в международных соревнованиях.

Российские команды не участвуют в официальных турнирах ФИФА с февраля 2022 года.

11 октября сборная Израиля сыграет с Норвегией в Осло.

Эли Швидлер