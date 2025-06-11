Эли Даса — о допросе в Эстонии: «Я вообще не понял, чего они хотели от меня»

Капитан сборной Израиля Эли Даса после победы над Словакией (1:0) в товарищеском матче прокомментировал инцидент с допросом полицейскими после игры с Эстонией.

На прошлой неделе полиция Эстонии допросила 32-летнего футболиста из-за слов в адрес России, где он играл за «Динамо» с 2022 по 2025 год.

«Я вообще не понял, чего они хотели от меня. Я очень уважаю своих работодателей и вовсе не стыжусь, что играл там. Никто мне пистолет к виску не приставлял. Я получил удовольствие от игры в «Динамо». Что дальше? Пока не знаю», — сказал Даса.