Эквадор победил Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2026, Валенсия оформил дубль и не реализовал пенальти

Сборная Эквадора выиграла у команды Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:1. Игра прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.

Нападающий Эннер Валенсия оформил дубль. На 70-й минуте он мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти. Венесуэльцы в добавленное время отыграли один мяч — отличился Жондер Кадис.

Экадорцы набрали 22 очка и идут на 2-й строчке в турнирной таблице. Венесуэльцы занимают 8-е место — 12 очков.