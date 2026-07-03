Экс-тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо улетел в США из-за преследования болельщиков

Бывший главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо спустя два дня после возвращения с ЧМ-2026 улетел обратно в США на фоне преследования болельщиков из-за неудачного выступления команды, сообщил телеканал MBC.

Специалист был замечен в аэропорту Инчхон, он был в кепке и скрывал лицо под маской. Тренер заявил журналистам, что ему «есть что сказать», однако отказался от подробных комментариев, отметив, что выскажется позже. По информации источника, тренер отправился в Лос-Анджелес.

По возвращении сборной с чемпионата мира 30 июня у выхода из аэропорта Инчхон команду ожидали около 200 человек, несмотря на прилет в районе 3-4 часов утра по местному времени. По данным телеканала KBS, еще до появления Хон Мен Бо в зоне прилета начали раздаваться громкие выкрики. На опубликованных видео слышно, как болельщики, ударяя в барабаны, скандируют: «Хон Мен Бо, убирайся». Когда тренер и игроки вошли, крики и свист стали еще громче.

Ранее местные СМИ сообщали, что перед прибытием национальной команды власти усилили меры безопасности в аэропорту и привлекли более 100 сотрудников полиции. Это было связано с появившимися в интернете сообщениями с угрозами убийством в адрес Хон Мен Бо.

Корейские футболисты не смогли выйти в плей-офф турнира, набрав 3 очка в группе A. После неудачного выступления сборной на ЧМ-2026 57-летний Хон Мен Бо подал в отставку со своего поста и принес извинения корейскому народу. Специалист возглавлял сборную с 2024 года.

Позже президент Республики Корея Ли Чжэ Мен призвал расследовать неудачное выступление сборной на ЧМ-2026.