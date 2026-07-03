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Сегодня, 14:40

Динияр Билялетдинов: «У Лионеля Месси и Криштиану Роналду разные истории»

Сергей Филин

Бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями от игры аргентинского нападающего Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

39-летний Месси забил шесть голов в трех матчах группового этапа ЧМ и является лучшим бомбардиром турнира. На счету 41-летнего Роналду три мяча в четырех поединках.

«У Лионеля Месси и Криштиану Роналду разные истории. Роналду уже больше заточен на игру в одно касание в штрафной площади за счет выбора позиции. Месси еще находится в той кондиции, когда сам себе может создать момент и реализовать его. Больше участвует в организации игры команды. Но возраст Роналду и Месси уберем на второй план. Посмотрим, как будет дальше. Думаю, что сегодня Месси еще пополнит бомбардирский счет», — приводит слова Билялетдинова ТАСС.

В 1/8 финала чемпионата мира Португалия сыграет с Испанией.

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Аргентина встретится в 1/16 финала с Кабо-Верде. Матч состоится в ночь с 3 на 4 июля на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США) и начнется в 01.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
04 июля, 01:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Кабо Верде

Источник: ТАСС
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Динияр Билялетдинов
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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