Гол и голевая передача Салаха принесли Египту победу над Эфиопией в отборе ЧМ-2026
Сборная Египта выиграла у команды Эфиопии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.
На 31-й минуте нападающий Мохамед Салах открыл счет, а спустя 9 минут ассистировал Зизо. Во втором тайме голов забито не было.
Египтяне с 13 очками лидируют в группе А. Эфиопы идут на 5-й строчке — 3 очка.
В другом матче сборные Гвинеи и Сомали не забили голов — 0:0. Экс-игрок «Локомотива» Франсуа Камано сыграл 73 минуты за гвинейцев.
