22 марта, 02:10

Гол и голевая передача Салаха принесли Египту победу над Эфиопией в отборе ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Египта выиграла у команды Эфиопии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

На 31-й минуте нападающий Мохамед Салах открыл счет, а спустя 9 минут ассистировал Зизо. Во втором тайме голов забито не было.

Египтяне с 13 очками лидируют в группе А. Эфиопы идут на 5-й строчке — 3 очка.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа A.
22 марта, 00:05. ()
Эфиопия
0:2
Египет

В другом матче сборные Гвинеи и Сомали не забили голов — 0:0. Экс-игрок «Локомотива» Франсуа Камано сыграл 73 минуты за гвинейцев.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 1-й раунд. Группа G.
22 марта, 00:05. ()
Гвинея
0:0
Сомали
Гол экс-игрока «Ростова» Гиговича принес Боснии победу над Румынией

Эквадор победил Венесуэлу в матче отбора ЧМ-2026, Валенсия оформил дубль и не реализовал пенальти

КХЛ на Кинопоиске

