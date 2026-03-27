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27 марта, 02:40

Джеко: «Не знаю, кто может называть себя фаворитом в матче против Италии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко после победы над Уэльсом (1:1, пен. — 4:2) в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2026 поделился ожиданиями от игры против Италии.

«Босния заслужила место в финале стыков. Мы провели хороший отборочный цикл, и Италия приедет в Зеницу в статусе явного фаворита, но у нас будет 90 минут, чтобы показать, на что мы способны. Отдадим на поле все силы.

Не знаю, кто может назвать себя фаворитом в матче против Италии. Так что, хотя мы и играем дома, они определенно будут фаворитами в этой встрече. Сейчас нам нужно немного отдохнуть, так как сегодняшняя игра была тяжелой, а затем снова отдать все силы и постараться победить Италию», — цитирует официальный сайт УЕФА Джеко.

В финале стыкового раунда Босния и Герцеговина встретится с Италией. Матч состоится 31 марта.

Велдин Ходжа (справа).Огненные стыки в Европе: две серии пенальти, переломный гол игрока «Рубина», камбэки Чехии и Польши
Источник: Официальный сайт УЕФА
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